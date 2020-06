Pdz, Lombardi: lunedì in commissione con Valeriani e Montuori

Roma – “Il Protocollo sottoscritto da Regione Lazio e Comune di Roma per il completamento delle opere di urbanizzazione nelle aree di Edilizia Residenziale Pubblica, sara’ illustrato lunedi’ 8 giugno nel corso della Commissione Speciale sui Piani di Zona, che si terra’ alle ore 16.00 in modalita’ telematica. Ad esporre il Piano, ci saranno Massimiliano Valeriani Assessore Politiche Abitative e Urbanistica della Regione Lazio e Luca Montuori Assessore all’Urbanistica e alle infrastrutture di Roma Capitale.”

“Saranno presenti anche i Presidenti delle corrispondenti Commissioni alla Regione Lazio e al Comune di Roma, Marco Cacciatore e Donatella Iorio. Questa intesa, con la quale si tenta di superare il caos che non ha consentito la completa realizzazione di tutti gli interventi urbanistici previsti nei Piani di Zona del II PEEP, e’ ancora una volta la dimostrazione che quando si lavora in sinergia per il bene comune si raggiungono i risultati”. Cosi’ in un comunicato Roberta Lombardi, Presidente Commissione Speciale Piani di Zona della Regione Lazio.