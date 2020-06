Peciola: Comune assente su diritti e ignora manifestanti

Roma – “È successo un fatto pubblico importante oggi in piazza del Campidoglio. In centinaia, cittadini del Bangladesh, del Pakistan, italiani hanno dato vita ad una manifestazione per l’estensione della sanatoria e per il diritto di culto. Una manifestazione che e’ diventata una preghiera in piazza, un momento spirituale di grande impatto. Dal Comune nessuna risposta, nessuno si e’ degnato di scendere per portare un saluto e per ascoltare le ragioni della piazza. Tanti volti per affermare l’immagine di una citta’ che parli la lingua dei diritti per tutti e tutte. Il governo della citta’ e’ assente, ma questa non e’ una novita’, purtroppo per Roma. Una vergogna. Roma merita di piu'”. Cosi’ in un comunicato Gianluca Peciola di Liberare Roma, che ha partecipato alla manifestazione in Campidoglio.