Peciola: formazioni neofasciste vanno sciolte immediatamente

Roma – “La caccia ai giornalisti e’ una pagina orrenda di questa citta’. I fascisti liberi di agire a Roma sono una vergogna che continua nonostante le leggi sul divieto di riorganizzazione di partiti che si ispirano al Ventennio. Non e’ democrazia autorizzare manifestazioni come queste e come quelle folli dei vari Salvini e Meloni: e’ una responsabilita’ politica grave. Solidarieta’ agli aggrediti, un abbraccio enorme ai giornalisti e alle giornaliste che sono stati presi di mira. Spero che almeno la giornata di oggi sia utile a far capire al Governo che bisogna applicare la Costituzione e sciogliere le formazioni neofasciste. Subito”. Lo dichiara Gianluca Peciola di Liberare Roma, il movimento coordinato dal presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri .