Pecora Elettrica, i gestori: non saremo noi a riaprire il locale

Roma – “Il nostro progetto nel luogo che ci ha ospitato per due anni e mezzo si e’ concluso il 6 novembre scorso. Noi titolari de La pecora elettrica abbiamo scelto di chiudere l’attivita’ convinti che il lavoro svolto durante il periodo di apertura ormai sia patrimonio di tutti. La Regione Lazio oggi ha reso noto per mezzo stampa che prendera’ in gestione il locale che ha ospitato La pecora elettrica e incarichera’ LAZIOcrea SpA di avviare un’attivita’ che mantenga la vocazione culturale del luogo.”

“E’ necessario specificare, per evitare malintesi, che noi gestori de La pecora elettrica, per nostra insindacabile scelta, non entreremo a far parte di questo progetto, pur riconoscendo l’importanza di un intervento istituzionale nel contesto che si e’ venuto a creare. Per qualsiasi informazione al riguardo vi chiediamo di non interpellarci perche’ non sapremmo fornirvi notizie piu’ dettagliate e non siamo interessati a rilasciare commenti”. Cosi’, in una nota, gli ormai ex gestori de La pecora elettrica.