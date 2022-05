Pedaggi A24-A25, Fdi: silenzio Zingaretti continua a fare rumore

Roma – “Sul maxi aumento dei pedaggi delle autostrade A24 e A25 continua a far rumore il silenzio del presidente della Regione Lazio, Zingaretti, che evidentemente, pur di non disturbare il ministro Giovannini, preferisce non aprire bocca su una questione che riguarda tanti residenti nel nostro territorio.”

“Al Governatore del Lazio consigliamo, quindi, di prendere esempio dal suo collega dell’Abruzzo, Marsilio, che, fin dall’inizio, non ha esitato a schierarsi al fianco dei propri cittadini e di scendere in strada per sostenere una battaglia di giustizia e di civiltà.”

“Un plauso va anche al gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia che domani, come annunciato dal capogruppo Lollobrigida, incontreranno di nuovo la delegazione dei sindaci e gli esponenti locali di Lazio e Abruzzo.”

“Del resto scongiurare un pesante aggravio economico sui pendolari causato dall’aumento dei pedaggi dovrebbe essere una priorità di qualsiasi Istituzione e soprattutto non dovrebbe avere alcun colore politico, ma evidentemente Zingaretti non la pensa così”. È quanto dichiarano I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo e Giancarlo Righini. (Agenzia Dire)