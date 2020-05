Pedica: Di Maio sbaglia città se ringrazia Raggi

Roma – “Di Maio ringrazia Raggi per il grande lavoro che sta portando avanti? È evidente che il ministro degli Esteri ha sbagliato citta’. Di Maio spieghi meglio ai romani di cosa ringrazia la sua sindaca. Forse degli autobus che vanno a fuoco, delle stazioni della metro che chiudono un giorno si’ e uno no, delle strade piene di buche, dei cassonetti stracolmi di spazzatura? I grillini ci facciano un piacere: la smettano di prenderci in giro. Il disastro Raggi e’ sotto gli occhi di tutti e i romani non devono ringraziare la sindaca di nulla. Semmai, aspettano le sue scuse e che se ne vada”. Cosi’, in una nota, Stefano Pedica del Pd.