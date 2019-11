Pedica: ennesimo bus in fiamme, più che flambus sono flambé

Atac, Pedica (Pd): Altro autobus a fuoco. Più che flambus sono flambé

Roma – “Un altro autobus che brucia, per colpa del sistema frenante, un altro rischio per la vita degli autisti e passeggeri”. Lo dichiara l’esponente del Pd Stefano Pedica. “Che dire, più che flambus i mezzi Atac della raggi sono flambé, continua Pedica, per il continuo prendere fuoco e per una manutenzione pressoché assente. La Raggi va nelle zone a farsi fotografare con i mezzi nuovi ma senza manutenzione la foto diventa una presa in giro”.