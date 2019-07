Pelonzi: aderiamo ad appello sindacati su rilancio partecipate

Roma – “Ci uniamo con totale convinzione all’appello lanciato dalle organizzazioni sindacali sulla necessita’ di un rilancio delle societa’ partecipate di Roma Capitale, motore di tutti i servizi della citta’ e polmone dell’occupazione capitolina. Ben conosciamo la situazione in cui versano Ama, Atac, come anche Farmacap, Roma Metropolitane, l’Ipa, tutte accomunate da uno stesso destino: la mancanza di un progetto. Rilanciare le societa’ partecipate significa rilanciareRoma, mettere in moto un ciclo virtuoso che passa dal cuore dei suoi servizi e tocca tutti i settori della Capitale. Perche’ una citta’ che funziona bene e’ una citta’ che diventa attrattiva dal punto di vista economico, commerciale, culturale, turistico. Da mesi chiediamo a ripetizione alla Giunta di farci avere un suo disegno sul futuro delle societa’ partecipate. Molte di loro non hanno bilanci approvati, temono licenziamenti, sono in concordato. Ma soprattutto, la preoccupazione piu’ grande e’ il galleggiamento di questa situazione, in cui trapelano notizie a meta’, capaci solo di incutere terrore tra i dipendenti, mentre manca un’idea seria, una scaletta di azioni da mettere in campo. Continueremo a chiedere chiarimenti all’amministrazione Raggi e nel frattempo ci uniamo alla mobilitazione lanciata dai sindacati affinche’ le nostre aziende possano riaccendere i motori al piu’ presto e partecipare con grandi progetti al destino della nostra citta’”. Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd Giulio Pelonzi.