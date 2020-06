Pelonzi: alloggi popolari Spinaceto, cantine allagate da liquami

Roma – “Le cantine degli alloggi Erp di via Padre Romualdo Formato a Spinaceto sono nuovamente allagate e inagibili. Il problema si ripresenta ciclicamente con un fenomeno di acqua alta, sporca e nauseabonda che fuoriesce probabilmente dagli impianati di scarico. Nonostante le ripetute segnalazioni degli inquilini che abitano negli appartamenti di proprieta’ comunale, dal Campidoglio e dal Municipio nessun intervento. Non e’ chiaro da dove fuoriescono i liquami che potrebbero, soprattutto in questa fase, essere una minaccia anche per la salute dei residenti.”

“L’assessorato alla Casa e al patrimonio non puo’ abbandonare centinaia di famiglie in queste condizioni. E’ necessario un intervento urgente e risolutivo, il comune non puo’ essere indifferente al disagio manifestato dai propri inquilini. Ho fatto richiesta di convocare una seduta della commissione trasparenza al Presidente Palumbo sulla questione per conoscere la reale situazione del comprensorio Erp e capire i motivi delle mancate risposte e manutenzioni”. Cosi’ in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi.