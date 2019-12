Pelonzi: Angelucci, delibera su Pvq andrà avanti?

Roma – “Caro Nello Angelucci, la delibera sui Punti verde qualita’ andra’ avanti? Parte oggi in aula Giulio Cesare la maratona delle votazioni degli odg e degli emendamenti al bilancio. Il gruppo Pd Campidoglio ha presentato circa 500 proposte maturate nel confronto con i fermenti vivi presenti in citta’, realta’ dell’associazionismo sociale, comitati di quartiere, sindacati, categorie professionali, etc. Tra le tante proposte un odg che chiede di portare al piu’ presto in aula la delibera dei Punti verde qualita’, delibera di iniziativa consiliare elaborata dalle opposizioni in particolare Pd e Roma torna Roma. La delibera 51 chiede di confermare l’interesse pubblico sui Pvq, acquisire a patrimonio indisponibile le opere realizzate, rinegoziare i mutui con le banche. La delibera mira a restituire ai cittadini gli spazi verdi ora chiusi ed in grave stato di degrado, ad evitare che il comune risponda delle fideiussioni di cui e’ garante ed evitare un danno erariale da 180 mil. Spero che almeno i firmatari della delibera votino l’ordine del giorno”. Cosi’ in una nota il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi.