Pelonzi: approvazione odg Pd su sospensione sgomberi è buona cosa

Roma – “Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione dell’odg che chiede la sospensione dell’ordinanza prefettizia sugli sgomberi e l’impegno interistituzionale per stanziare una somma che possa dare l’avvio alla costruzione delle case di edilizia residenziale pubblica”. Lo ha detto il capogruppo del Pd, Giulio Pelonzi, dopo l’approvazione in Assemblea capitolina dell’ordine del giorno a firma Pd, lista civica e RomaTornaRoma, votato anche dal M5S, che impegna la sindaca Virginia Raggi a chiedere alla Prefettura di Roma che il piano degli interventi di sgombero adottato nello scorso luglio non venga intrapreso prima della definizione di azioni di accompagnamento in grado di garantire la sistemazione delle persone sgomberate, tra cui l’attivazione di un programma di edilizia residenziale pubblica per aumentare l’offerta di alloggi a canone sociale.