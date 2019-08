Pelonzi: attendo atti in Consiglio su sgombero via Caravaggio

Roma – “Apprendo con preoccupazione che entro la fine del mese di agosto verra’ sgomberato lo stabile occupato di via del Caravaggio, dove risiedono circa 400 famiglie e un centinaio di minori. Se questo e’ l’esito del tavolo che si e’ svolto questa mattina in Prefettura ora attendo i conseguenti atti della Giunta capitolina e dei dirigenti comunali che dovranno essere portati in Aula Giulio Cesare. Se cio’ non accadra’, come ho gia’ preannunciato ieri, presentero’ immediatamente un ricorso al Tar”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi.