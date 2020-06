Pelonzi: Aula Giulio Cesare è casa democrazia, bisogna tornarci

Roma – “Pronti a tornare in Aula Giulio Cesare, casa dei democratici. A causa della crisi sanitaria abbiamo sostenuto un un upgrade tecnologico importante e prezioso che sara’ fondamentale anche per il futuro. Ringrazio gli uffici e la presidenza per l’impegno profuso per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza. Ma tornare in Aula per ogni democratico e’ come tornare a casa. Dobbiamo farlo in sicurezza soprattutto per il personale, con la possibilita’ di far partecipare giornalisti e pubblico seppur in modo contingentato. Piu’ in generale segnalo quanto sterili siano le polemiche intorno a questo tema, Roma soffre tremendamente e questa amministrazione al posto di discutere sul come, deve chiedersi perche’ le risposte alla crisi ancora non sono arrivate. Il tempo e’ scaduto Roma non puo’ piu’ aspettare”. Cosi’ in una nota il consigliere del Pd capitolino Antongiulio Pelonzi.