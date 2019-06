Pelonzi: in aula con maglie amaranto per esprimere solidarietà e antifascismo

Roma – “Oggi in aula Giulio Cesare i consiglieri PD hanno indossato le magliette del cinema America per esprimere solidarieta’ ai ragazzi aggrediti. Vogliamo lanciare un grido di allarme dal Campidoglio, che arrivi con forza al prefetto, al questore e al tavolo per l’ordine e la sicurezza della Provincia di Roma. Vogliamo che tutte le forze dell’ordine spingano sull’acceleratore per debellare la piaga che affligge Roma con episodi di violenza di stampo fascista e razzista che ultimamente si stanno ripetendo con troppa frequenza nella capitale di Italia. Ora, il Ministro Salvini dica chiaramente da che parte sta, a difesa della costituzione della Repubblica o solo in cerca di consensi per il suo partito? A tutti i militanti e a tutti i progressisti, in attesa che le istituzioni facciano il loro dovere, lancio questo appello: uniamoci in difesa dei valori dell’antifascismo nella nostra citta’”. Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd al Comune di Roma, Giulio Pelonzi.