Pelonzi: in aziende capitoline deve esserci solo personale necessario

Roma – “In relazione alle disposizioni del Dpcm dell’11 marzo invitiamo la sindaca Raggi e l’assessore alle Partecipate ad estendere il piu’ possibile anche alle societa’ partecipate le modalita’ di ‘lavoro agile’ e garantire solo l’erogazione del servizio pubblico essenziale contingentando l’apertura, dove necessario, al pubblico. E’ fondamentale pensare alla tutela dei lavoratori che ogni giorno assicurano il servizio. In queste ore non sono ammissibili ritardi per procedure burocratiche.”

“Fornire immediatamente a tutti gli operatori della Polizia municipale, di Ama, Atac e Roma Tpl, agli autisti capitolini e al personale piu’ esposto al rischio di contagio tutti i presidi sanitari (mascherine, gel igienizzanti e guanti) a tutela della salute e sicurezza. Infine e’ necessario informare tutti i cittadini di recarsi negli uffici pubblici solo ed esclusivamente per operazioni indifferibili ed indispensabili, sensibilizzando al massimo utilizzo dei servizi on line e tramite app”. Cosi’ in una nota il capogruppo del Pd capitolino, Giulio Pelonzi.