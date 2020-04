Pelonzi-Baglio: per parchi nessun piano riapertura

Roma – “A meno di una settimana dalla riapertura, l’unica certezza e’ il degrado in cui versano i parchi cittadini con l’erba alta un metro. Non c’e’ ancora un piano chiaro di fruibilita’ per i cittadini. E’ impensabile che si debbano adottare solo misure repressive da delegare unicamente alle forze di Polizia municipale. Proponiamo di attivare al piu’ presto le aziende capitoline per mettere a punto piani per l’utilizzo e la gestione degli spazi pubblici. Al tempo stesso e’ necessario avviare una una campagna serrata d’informazione per incentivare l’autocontrollo dei cittadini che e’ l’antidoto reale e democratico contro il virus.”

“Infine serve mettere in campo le energie delle associazioni di volontariato e di quelle sportive per controllare le aree verdi il rispetto del distanziamento sociale nei parchi cittadini. Servono regole chiare: un decalogo semplice e comprensibile da tutti e l’aiuto delle associazioni. Tenere sotto controllo tutti i parchi e i giardini pubblici solo con la Polizia locale e’ impossibile. I vigili e le altre forze di polizia dovrebbero invece assicurare un rapido intervento in caso di segnalazioni di assembramenti”. Cosi’ in una nota il capogruppo del Pd capitolino, Giulio Pelonzi, e la consigliera Valeria Baglio.