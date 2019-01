Pelonzi-Battaglia: a San Lorenzo via coperte a senzatetto

Roma – “Apprendiamo dai quotidiani che nel quartiere di San Lorenzo, Polizia locale e Ama stanno eseguendo una ‘direttiva dell’Amministrazione pubblica’, ovvero togliere dalla strada le coperte di chi vive senza una dimora. Del resto mancava a Roma il paragone con quanto gia’ avvenuto a Trieste, benche’ nulla sappiamo di questa ‘direttiva’ e per quanto ci possiamo chiedere se il M5S nella Capitale non abbia preso una piega leghista. Non conforta neanche la notizia che dal prossimo 1 aprile la Caritas di Roma non potra’ piu’ contare sulle monete di Fontana di Trevi per finanziare le mense che danno ristoro ogni giorno a centinaia di persone in difficolta’”.

“Alle preoccupazioni del Vice Premier Di Maio che si chiede se il M5S non sembri addirittura di sinistra, rispondiamo di stare tranquillo: nel Paese, e a Roma specialmente, questa sensazione non c’e’. Colpire gli ultimi e’ cio’ che tiene unito l’asse di governo tra M5S e Lega: un binomio di incompetenza e ostilita’ verso chi vive un forte disagio che fa solo male agli Enti locali, alle comunita’ e ai territori. Roma purtroppo e’ irriconoscibile: non e’ piu’ Roma”.

“Tra interventi sociali scadenti e fragilita’ progettuali, sono ormai emerse le opache sensibilita’ e le vergognose inadempienze come lo stesso Piano Freddo. La Sindaca a meta’ mandato ha finalmente gettato la maschera: le politiche sociali non sono una priorita’, tantomeno le persone che nella nostra citta’ vivono forme estreme di emarginazione”. Cosi’ in una nota Giulio Pelonzi, capogruppo Dem in Campidoglio ed Erica Battaglia e direzione Pd Lazio.