Pelonzi: botta e risposta Raggi-Salvini è un’umiliazione per città di Roma

Roma – “Il confronto, se cosi’ si puo’ chiamare, tra la sindaca Raggi e il vice presidente del consiglio Salvini assume toni da stadio con tanto di claque della maggioranza M5S in Campidoglio. La Raggi che manda a dire a Salvini ‘magna tranquillo’ e’ uno spettacolo bizzarro. Una replica volgare delle pantomime quotidiane che ci offrono quotidianamente i ‘vice-presidenti dioscuri'”.

“La sindaca Raggi e il M5S -prosegue la nota di Pelonzi- nella loro bizzarria in vernacolo dimenticano le tante emergenze romane: dal Pil in picchiata al grido di dolore delle imprese e dei sindacati sull’immobilismo della giunta, dalla sicurezza alla pulizia, dal trasporti pubblici alle periferie, dall’emergenza abitava alle buche, dal degrado del Centro storico a quello del verde pubblico abbandonato, dall’abusivismo commerciale alle movide sregolate ecc…”

“Anche Salvini dimentica, dopo i selfie nella villa dei Casamonica, le promesse di piu’ sicurezza a Roma dove le sparatorie, le intimidazioni anche quelle ai giornalisti e le scorribande fasciste e razziste sono all’ordine del giorno -spiega Pelonzi-. Nessuno dei due si preoccupa dei problemi della citta’. Nessuno dei due contendenti e’ in grado di offrire progetti per la capitale. Se questi sono i presupposti per un maggiore impegno del Governo M5S-Lega non c’e’ da stare allegri. Roma e’ sempre piu’ umiliata da una rappresentanza politica che vede cimentarsi a colpi di insulti i fallimentari grillini e i fans di un ‘capitano taroccato”‘.

“Nessuno dei due pensa al futuro della capitale. Governate se ne siete capaci altrimenti liberate il campo dalle vostre banalita’”. Cosi’ in una nota Giulio Pelonzi, capogruppo del Partito democratico al Comune di Roma.