Pelonzi-Bugarini: bene intesa con Regione Lazio su Piani di Zona

Roma – “Il protocollo sottoscritto da Regione Lazio e Campidoglio sulle opere di urbanizzazione nei Piani di Zona e’ un importante passo avanti verso la ricucitura urbanistica di vaste zone di Roma. Sara’ l’occasione per completare opere strategiche rilevanti che i cittadini attendono da anni e che finalmente potranno essere realizzate grazie alla societa’ regionale Astral. E’ un lavoro che parte da lontano e che grazie al capitolo di spesa inserito nel dicembre scorso a bilancio attraverso un nostro emendamento accolto dalla giunta, oggi vede concretizzate le nostre aspettative e quelle di migliaia di cittadini.”

“L’intesa dovrebbe recuperare finalmente i gravi ritardi fatti registrare dell’amministrazione Raggi. Dopo molte sentenze del Tar che hanno messo in mora il Roma capitale per inadempienza ora l’intero approccio della giunta capitolina viene seriamente messo in discussione”. Cosi’ in una nota il capogruppo del PD capitolino, Giulio Pelonzi, e il consigliere dem, Giulio Bugarini.