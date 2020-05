Pelonzi-Bugarini: su bonus affitti Comune in ritardo

Roma – “Da oltre 10 giorni la Regione Lazio ha trasferito a Roma Capitale quota parte dei fondi regionali stanziati per il bonus affitto. Senza attendere la pubblicazione dell’avviso e i successivi atti da parte del Campidoglio sono stati trasferiti 12 milioni di euro che molte famiglie attendono di ricevere il prima possibile per un sostegno al pagamento del canone. Molti comuni del Lazio hanno iniziato gia’ distribuire gli aiuti. Il trasferimento diretto dei fondi al Campidoglio aveva come scopo quello di accorciare i tempi ed assegnare al piu’ presto le risorse agli inquilini che ne hanno diritto”. Cosi’ in una nota i consiglieri del PD al Comune di Roma, Giulio Pelonzi e Giulio Bugarini.

“Fornire rapidamente alle persone i sostegni economici necessari per affrontare le difficolta’ economiche legate all’emergenza sanitaria e’ una priorita’ assoluta per la regione come dovrebbe esserlo anche per il Comune- aggiungono- Purtroppo dobbiamo registrare ancora una volta notevoli ritardi da parte dell’amministrazione capitolina. Abbiamo appreso che il comune soltanto ieri si e’ attivato per diramare una circolare a tutti gli uffici allo scopo di reperire personale amministrativo da assegnare temporanemente al dipartimento Patrimonio e politiche abitative da adibire alle istruttorie di assegnazioni dei buoni affitti.”

“Dopo 20 giorni, in Campidoglio si sono resi conto di non essere in grado di istruire in tempi celeri le domande gia’ pervenute, circa 15000 mila, e di essere in forte ritardo per quelle previste che dovrebbero arrivare a non meno di 60000 entro la scadenza del termine di presentazione, fissato per il 18 maggio. Avevamo suggerito, per accelerare i tempi, di procedere in autocertificazione e successivamente alle verifiche, oppure di affidare l’istruttoria in forma sostitutiva direttamente alla societa’ capitolina Risorse per Roma.”

“Di questo passo, in attesa di formare il personale richiesto e di avviare l’iter delle istruttorie si rischia di distribuire i primi bonus affitti per l’autunno. Non e’ aumentando i passaggi burocratici che si sostengono le famiglie in difficolta’. Serve buon senso e rapidita’ quella dimostrata dalla regione Lazio e dall’assessore Valeriani che al momento in Campidoglio non sono riusciti ancora a raccogliere”.