Pelonzi: chiediamo a Raggi di vietare vendita spray peperoncino durante feste

Roma – “Roma vieti lo spray al peperoncino durante l’intero periodo delle festivita’. Ribadiamo alla Sindaca la richiesta di un’ordinanza che valga su tutto il territorio cittadino nel periodo delle feste, come richiesto dal presidente del Consiglio regionale ai sindaci di tutti i comuni del Lazio. Riteniamo che Roma debba essere la prima citta’ ad aderire a un appello di buon senso”.

“L’uso del mix dei principi attivi sprigionati dal gas ha causato gravi e drammatici incidenti, purtroppo anche recentemente con la tragedia di Corinaldo. Di fronte a un trend di vendite in continua ascesa di questo tipo di spray e in concomitanza con le diverse feste organizzate in piazza per il Capodanno, la decisione di vietarne la vendita renderebbe piu’ sicura la partecipazione di romani e turisti. Ci auguriamo che la sindaca Raggi ascolti questo appello”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo in Campidoglio del Partito Democratico Antongiulio Pelonzi.