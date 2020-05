Pelonzi: Comune deve attivare campagna informativa acquisto sicuro

Roma – “Apprendiamo dal vicepresidente Daniele Leodori che la Regione sta valutando l’idea di consentire agli esercizi commerciali la vendita promozionale in anticipo sui tempi. Abbiamo presentato una mozione che chiede al Campidoglio di attivare un’adeguata campagna promozionale per incentivare l’acquisto sicuro. La categoria duramente colpita dalla crisi ha bisogno di risposte immediate anche attraverso forme innovative e interventi mirati. Al riguardo e’ sconcertante che il comune ancora non abbia normato le OSP”. Cosi’ in una nota il capogrupo del Pd capitolino, Giulio Pelonzi.