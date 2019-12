Pelonzi: domani conferenza su tema riqualificazione urbana

Roma – “Domani, martedi’ 10 dicembre alle 12, presso la sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, si terra’ la conferenza stampa sulla tematica ‘Sbloccare subito investimenti e finanziamenti per la riqualificazione urbana’. Conferenza in cui partecipero’ come presidente del gruppo Pd in Campidoglio, a nome di tutto il gruppo capitolino, insieme agli altri capigruppo delle opposizioni per denunciare l’immobilismo della Giunta Raggi e la paralisi dell’intera macchina amministrativa capitolina che hanno ormai raggiunto livelli non piu’ sostenibili per Roma e per tutti i suoi cittadini. Fra i temi trattati ci saranno: il ritiro della proposta di deliberazione consiliare avanzata dalla Giunta Comunale in merito alla revisione delle procedure per la realizzazione delle opere a scomputo, il ritiro della proposta di deliberazione consiliare per la revisione del PRG, l’approvazione in Consiglio Comunale delle controdeduzioni ai piani di recupero dei toponimi, il rilancio dell’Ufficio Condono”. Cosi’ in una nota il capogruppo del PD capitolino, Antongiulio Pelonzi