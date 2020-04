Pelonzi: dopo contenzioso usare bagaglio tecnico Risorse per Roma

Roma – “Oggi in commissione Trasparenza si e’ avviato a soluzione, dopo un proficuo confronto, il contenzioso finanziario tra Risorse per Roma e Campidoglio. Un contenzioso pericoloso che ha bloccato per mesi il pagamento dei servizi erogati dalla societa’ capitolina e tenuto con il fiato sospeso i dipendenti della societa’ che si sono visti a rischio il pagamento degli stipendi. Ora si proceda alla rapida revisione del disciplinare tecnico del contratto di servizio, che la commissione urbanistica ha gia’ chiesto di visionare nella nuova stesura, per ovviare in futuro ai disguidi finanziari intercorsi dal mese di ottobre tra i dipartimenti comunali e Risorse per Roma.”

“Si apre quindi una nuova fase che nell’emergenza sanitaria dovra’ valorizzare le professionalita’ e le specificita’ tecniche della societa’. Siamo convinti che Risorse per Roma potra’ dare un grande contributo all’avvio della fase 2 per la ripartenza delle attivita’ economiche e sociali dei cittadini. Lo studio e la regolamentazione puntuale sull’uso degli spazi comunali al chiuso e di quelli urbani all’aperto sara’ fondamentale nei prossimi mesi. Proprio sull’utilizzo degli spazi, sulla nuova socialita’ e le attivita’ imprenditoriali del terziario, del commercio e della cultura adattate all’emergenza sanitaria Covid-19 sara’ fondamentale il contributo di una societa’ strumentale come Risorse per Roma. Oltre ad accelerare le attivita’ sul condono edilizio, le affrancazioni e i progetti di riqualificazione urbanistica, sara’ quindi il la fase post emergenza Coronavirus ad offrire l’opportunita’ per un rilancio della societa’ di cui dovremo tener conto nella revisione del contratto di servizio”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi.