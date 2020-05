Pelonzi: fuori i nomi di chi nel Pd vuole Raggi bis

Roma – “Ho letto una notizia secondo cui parti del Pd non sarebbero sfavorevoli a una ricandidatura di Virginia Raggi. Presentatemele queste parti del Pd, perche’ qui ribadisco che noi non appoggeremo mai la Raggi, e anche a una richiesta di dialogo chiudiamo la porta in faccia”. Cosi’ il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi, nel corso di un’intervista con l’agenzia Dire nell’ambito della rubrica Direzione Roma. “Avendo un giudizio cosi’ negativo sull’amministrazione Raggi auspichiamo, per la citta’, che lei non si ricandidi- aggiunge Pelonzi- Ma non vogliamo entrare nelle loro dinamiche: i 5 stelle sono in continuo litigio, con la conseguenza di bloccare l’attivita’ istituzionale, come per la delibera sull’osp, che stenta a uscire per loro litigi, danneggiando i commercianti”.