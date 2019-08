Pelonzi: Giunta Raggi latita mentre Pd Roma vigila su botticelle

Roma – “Noi non siamo in vacanza. Vacante e inerte e’ l’amministrazione Raggi. Il gruppo del Pd e’ operativo e vigilera’ sul rispetto dei diritti degli animali e sull’attivita’ delle botticelle in questi giorni di afa africana. Condividiamo con l’Oipa il giudizio sulla Giunta Raggi che continua a trincerarsi da 3 anni dietro un gioco di specchi senza riuscire ad adottare il tanto annunciato regolamento che abolisce l’attivita’ di servizio pubblico a trazione animale”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo del Pd del Comune di Roma, Giulio Pelonzi.