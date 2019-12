Roma – “È grazie al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e non certo al fanfarone @matteosalvinimi che la Polizia di Stato avra’ 148 nuovi vice ispettori a Roma. Dal nuovo Governo fatti e non selfie. Piu’ agenti delle forze dell’ordine a garanzia della sicurezza in citta’”. Cosi’ in tweet il capogruppo Pd del Comune di Roma, Antongiulio Pelonzi.