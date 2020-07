Pelonzi: in Campidoglio firme per potatura platani viale delle Milizie

Roma – “Siamo in Campidoglio e abbiamo appena consegnato gli originali della raccolta spontanea delle oltre 600 firme dei cittadini di viale delle Milizie e limitrofe che chiedono la potatura dei platani in viale delle Milizie, appunto, e nelle vie circostanti. Abbiamo anche presentato una mozione per stanziare delle risorse nel mese di luglio affinche’ la giunta intervenga repentinamente all’attuazione di un piano potature. Alberto Del Gobbo, portavoce dei cittadini di quel quadrante ci tiene a sottolineare che e’ stata una raccolta firme spontanea poiche’ da anni, residenti ormai esausti, chiedono interventi per arginare pericolosita’ degli alberi dovuta anche al vento e che ha provocato diversi incidenti.”

“Chiede anche che ci sia una riorganizzazione del servizio giardini, che venga ricostituita la scuola per giardinaggio di Roma Capitale. Come capogruppo, sono contento di aver depositato questa petizione. Alberi ad alto fusto senza cura e potature, con i residenti rassegnati e preoccupati mentre il Campidoglio serenamente annuncia che non si prevedono appalti fino al 2021”. Cosi’ in una nota il capogruppo del Pd capitolino Antongiulio Pelonzi.