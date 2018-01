Pelonzi: Lombardi sembra ‘Cetta La Qualunque’

Roma – Questo il comunicato del consigliere del Pd capitolino Antongiulio Pelonzi: “La candidata alla presenza della Regione Lazio Roberta Lombardi continua a girovagare per le provincie laziali sparando promesse senza un riscontro reale sulla disponibilità finanziaria delle casse regionali. Sembra il ‘Cetto La Qualunque’ al femminile, l’ultima in ordine i tempo e’ quella sul reddito di cittadinanza relativa all’erogazione di un sussidio di euro 780 per i cittadini sotto soglia di povertà. Una misura che se attuata significherebbe un onere finanziario pari a circa 5 miliardi di euro. Spararle grosse e’ semplice, lo ha già fatto la sindaca Raggi a Roma che poi alle facili promesse ha fatto seguire licenziamenti come per la Multiservizi o emergenze come per le buche, i rifiuti e il degrado del verde pubblico. Ora basta, la Lombari spieghi dove prenderà i soldi per le sue promesse”.