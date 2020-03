Pelonzi: M5S raccolga nostro appello a pace politica

Roma – “La prima seduta in videoconferenza della storia di Roma e’ un passo avanti tecnologico da tenere a mente anche a crisi terminata, inoltre ringrazio tutti coloro che assicurano i servizi essenziali. Quello che mi rincresce, pero’, e’ che a fronte di un’emergenza del genere serve unita’ da parte delle forze politiche intorno alle istituzioni: noi per primi abbiamo chiesto collaborazione istituzionale, una pace politica per far fronte alla crisi ma la nostra mano tesa non ha avuto una risposta, e lo dico perche’ lo strumento della capigruppo con la partecipazione della sindaca Raggi e della Giunta solo nell’ultima seduta ha visto un’apertura alla collaborazione.”

“Rinnovo questo appello all’unita’, bisogna attivare tutti i canali di sinergia tra la Giunta e il Consiglio visto che oggi abbiamo gli strumenti e la democrazia non puo’ essere sospesa. Non perdiamoci in sterili polemiche politiche: se c’e’ condivisione anche i provvedimenti di Giunta e uffici vengono realizzati meglio”. Lo ha detto il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi, intervenendo durante la seduta dell’Assemblea capitolina in videoconferenza sull’emergenza coronavirus.