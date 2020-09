Pelonzi: mozione per candidare Roma sede Agenzia Ricerca Biomedica UE

Roma – “Il gruppo Pd Campidoglio ha depositato una mozione urgente che impegna la Sindaca a formalizzare la candidatura di Roma quale sede dell’Agenzia Europea per la ricerca e lo sviluppo biomedico. La Capitale d’Italia sede della firma del Trattato Europeo del 1957, porta dell’Europa sul mediterraneo, deve essere protagonista del rilancio delle politiche europee sul diritto alla salute ospitando la futura Agenzia per la ricerca e lo sviluppo biomedico.”

“Il Lazio e Roma ad oggi rappresentano oltre il 40% dell’intero export nazionale farmaceutico, la Capitale ospita i piu’ prestigiosi centri ricerca di settore quali lo Spallanzani. È ora che la Capitale torni ad essere centrale nelle dinamiche Internazionali a partire dalle politiche sulla salute. Nella mozione indichiamo il complesso ospedaliero ex Forlanini quale possibile sede della futura Agenzia Europea. Auspico che tutte le forze politiche vogliano appoggiare questa mozione e che la Sindaca batta un colpo per sostenere la Capitale”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi.