Pelonzi: odg Pd diga legalità contro uso distorto Dpcm Coronavirus

Roma – “È stato approvato in Aula un odg proposto dal Pd per contrastare l’uso distorto del Dpcm sull’emergenza coronavirus. In questo caso si tratta dell’allontanamento dal lavoro senza retribuzione e senza seguire le procedure previste dalla normativa nazionale di 7mila dipendenti tra Roma Multiservizi e aziende subappaltatrici che con la chiusura delle scuole sono stati mandati a casa. È importante che l’Assemblea capitolina abbia approvato un odg che e’ una diga di legalita’ e rispetto dei lavoratori in un momento difficile legato a questa emergenza”. Lo ha detto il capogruppo del Pd, Giulio Pelonzi, a margine dei lavori dell’Assemblea capitolina, oggi riunita in seduta tematica sulla situazione della Roma Multiservizi.