Pelonzi: Pacetti difende indifendibile, Giunta Raggi è mediocre

Roma – “Il capogruppo M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti, sragiona. Costretto a difendere l’indifendibile nega anche l’evidente mediocrita’ di un governo ai titoli di coda. Nessuno nel Pd va all’attacco della sindaca Raggi, la nostra valutazione sull’operato disastroso della sindaca e della giunta pentastellata e’ nota da tempo: dopo 4 anni di immobilismo la citta’ e’ in ginocchio, i servizi non funzionano, le aziende capitoline sono in grande difficolta’ e la giunta e’ senza un progetto di crescita e sviluppo per Roma.”

“La maggioranza fatica a trovare un equilibrio di governo e si trascina tra continui litigi e contrapposizioni con chi ha il compito di guidare i municipi. Noi lavoriamo ad una coalizione ampia di centrosinistra e civica per far uscire la citta’ dalla palude in cui e’ stata condotta dalla sindaca Raggi e dall’amministrazione M5S. Serve un risveglio corale delle coscienze che hanno a cuore le sorti della citta’ per risollevarne le sorti. Molti romani rimpiangono le giunte del ‘rinascimento romano’ e soffrono per la mediocrita’ mostrata dall’attuale compagine paragonabile solo alla cifra di degrado e declino in cui versa oggi la capitale”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo del Pd capitolino, Giulio Pelonzi.