Pelonzi (PD): Rifiuti, Roma è una discarica

Roma – “A Roma si moltiplicano i cumuli delle immondizie. La situazione appare di giorno in giorno sempre piu’ catastrofica. Dalla sindaca Raggi e dalla giunta nessuna iniziativa o programmazione sia per affrontare la catastrofica situazione contingente, ampiamente prevedibile, che per il prossimo futuro”.

“I comitati dei cittadini del III Municipio avanzano inoltre il sospetto che l’area del Tmb di via Salaria sia stata trasformata in sito di trasferenza. È un fatto che dopo l’annuncio della chiusura dell’impianto, dal Campidoglio non e’ stato adottato nessun atto ufficiale relativo alla bonifica alla dismissione dell’area adibita al trattamento dei rifiuti. L’esasperazione dei cittadini del Salario si somma con quella di tutti i romani stanchi di promesse non mantenute”.

“Improvvisazione e inadeguatezza hanno ridotto Roma ad un immondezzaio a cielo aperto. L’unica iniziativa della sindaca e’ quindi riassumibile nel paradosso dell’annuncio sul dossier relativo agli ultimi due anni di Ama che sara’ inviato alla Procura della Repubblica. La Raggi denuncia l’azienda capitolina e contemporaneamente se stessa, considerando che in questi 36 mesi di governo ha piu’ volte cambiato assessori e vertici dell’azienda capitolina. Intanto dalla periferia al centro storico, da Torpignattara a Primavalle, passando per Portuense, Prati e San Lorenzo, Aurelio Monte Sacro la situazione e’ sempre piu’ allarmante: marciapiedi sommersi da sacchetti, ratti, cornacchie, gabbiani e piccioni che rovistano tra gli scarti di cibo”.

“Nell’acuirsi dell’emergenza rifiuti che assedia la capitale da troppi mesi ci sono responsabilita’ politiche palesi che l’Assemblea Capitolina, convocata in seduta straordinaria alla ripresa dei lavori, dovra’ accertare e alla quale la sindaca Raggi non potra’ sottrarsi”. Cosi’ in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi.