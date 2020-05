Pelonzi: per Osp subito provvedimento

Roma – “Il nove maggio come gruppo Pd Campidoglio abbiamo presentato una delibera che norma in deroga le occupazioni di suolo pubblico al fine di assicurare l’applicazione delle norme sul distanziamento sociale e rilanciare il settore del commercio ormai allo stremo. Dal Campidoglio per ora solo annunci. Serve immediatamente una delibera che arrivi in Aula con iter accelerato”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo del Pd Campidoglio Giulio Pelonzi.