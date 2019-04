Pelonzi-Piccolo: E-Prix getta nel caos strade di Roma, inquinamento sopra alla media

Roma – “La Formula E, simbolo di ecosostenibilita’ ha generato questa mattina ingorghi insormontabili e lunghe code sul gra e su tutto il quadrante sud-ovest della citta’. E’ stato generato un inquinamento di molto superiore al normale. Una contraddizione che dovrebbe far riflettere chi si cimenta nell’organizzazione di un grande evento e’ si mostra poi incapace di gestirlo. Un grande evento affrontato nel modo peggiore e soprattutto a discapito dei cittadini costretti oggi a lunghe attese per districarsi in un traffico infernale”.

“Peraltro giova sottolineare che la situazione delle stazioni Metro del centro storico, bloccate ormai da settimane, ha caricato ulteriormente la mobilita’ cittadina che costringe quotidianamente molti i romani a prendere l’auto per recarsi al lavoro -spiegano nella nota Pelonzi e Piccolo-. La viabilita’ di un intero quadrante della citta’ e’ stato paralizzato per l’incapacita’ di approntare una viabilita’ alternativa”.

“La giunta Raggi, anche in questa occasione e’ riuscita a mostrarsi come una compagine di dilettanti allo sbaraglio causando disagi e danni anche economici ai cittadini diretti nei luoghi di lavoro”. Cosi’ in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e la consigliera Dem Ilaria Piccolo.