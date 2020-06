Pelonzi-Piccolo: Raggi ha tradito promesse su lavori Tiburtina

Roma – “Grazie al servizio dell’agenzia Dire torna alla ribalta la beffa del ‘cantiere tiburtina’. Il polo industriale e tecnologico della Capitale in ostaggio della giunta Raggi. La sindaca promise che i lavori si sarebbero conclusi nel 2019, un’altra promessa tradita. Migliaia di cittadini residenti, una delle principali arterie di collegamento di Roma con un’enorme transito giornaliero di pendolari, tutti traditi da una giunta che non ha investito sulla chiusura dei lavori ne in termini di risorse ne’ in termini di controllo, viste anche le vicende giudiziarie. Ora una nuova promessa della Sindaca: chiuderemo i lavori entro il 2021, ma chi ci crede piu’? Probabilmente sara’ la giunta che uscira’ dalle prossime elezioni a chiudere il cantiere”. Cosi’ in una nota i consiglieri capitolini del Pd Giulio Pelonzi e Ilaria Piccolo.