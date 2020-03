Pelonzi: Raggi, basta polemiche su supermercati

Roma – “Cara Sindaca, sono giorni che leggiamo comunicati o vediamo video in cui lei chiede di nuovo l’estensione degli orari di apertura dei supermercati. Come sa, Governo e Regione sono da giorni impegnati in un dialogo intenso con i sindacati e le soluzioni che hanno messo in campo, sono un equilibrio giusto tra la tutela della salute dei lavoratori e le esigenze dei cittadini. Tutelare la salute di chi e’ impegnato in prima linea nell’erogazione di servizi essenziali – quali la distribuzione dei servizi alimentari, cosi’ come gli autisti dell’Atac, gli operatori dell’Ama, gli Oss e la Polizia locale – dovrebbe essere una sua responsabilita’. Noi chiediamo quindi di mettere da parte questi comunicati e queste richieste che hanno piu’ il sapore di polemica politica che di efficacia reale. Ringraziamo invece tutti i cittadini lavoratori impegnati nei servizi di prima necessita’”. Cosi’ il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi, in un video pubblicato su Facebook.