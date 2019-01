Pelonzi: Raggi chiarisca quanto detto da Dalla Chiara

Roma – “Le dichiarazioni del professor Dalla Chiara del Politecnico di Torino e responsabile della relazione sullo stadio di Tor di Valle, sono gravissime e gettano un’ombra pesante sull’operato del Campidoglio. Una brutta vicenda che segue di pochi mesi quella che interessa l’avvocato Lanzalone e i pasticci sul taglio delle opere pubbliche. Ho predisposto in merito una interrogazione urgente, per chiarire se rispondono al vero le accuse di manipolazioni del documento elaborato dal professor Dalla Chiara e per conoscere i motivi ostativi al rendere nota la relazione del Politecnico di Torino nella quale sono descritte le simulazioni di traffico veicolare intorno all’area di Tor di Valle dopo la realizzazione del futuro stadio della Roma”.

“Lo studio richiesto dalla giunta e’ costato all’amministrazione capitolina 30 mila euro piu’ Iva ed e’ un atto pubblico che chiarisce l’impatto della nuova struttura a seguito del taglio delle opere pubbliche operate dal nuovo progetto voluto dall’amministrazione Raggi. Gli atti pubblici come tali non possono essere sottaciuti se non per cause particolari che rientrano nelle salvaguardie dello stato o della privacy del cittadino. L’atteggiamento omertoso denunciato quest’oggi da un noto quotidiano romano aggrava quanto denunciato dal responsabile del Politecnico di Torino. La sindaca Raggi chiarisca cosa sta succedendo”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi.