Pelonzi: Raggi faccia gesto d’amore per Roma e si dimetta

Roma – “Siamo di fronte a una palese incapacita’ di governo della sindaca e della Giunta, faccio un appello a tutta l’Aula ad andare incontro al grido di una citta’ che sta morendo.

“Non voglio neanche ricordare alla maggioranza M5S, allora all’opposizione, cosa successe quando votammo la surroga ed eleggemmo presidente dell’Aula la consigliera Baglio perche’ voglio chiudere questa pagina buia per la citta’, ma il Papa ha richiamato non a caso in quest’Aula il convegno sui mali di Roma: i romani hanno imparato da lei, sindaca, dalla Giunta e dalla maggioranza come non si amministra una citta’ e come non si fa il sindaco. Raggi faccia un atto d’amore per Roma e si dimetta”.

Lo ha detto il capogruppo del Pd, Giulio Pelonzi, intervenendo in Assemblea capitolina in replica all’intervento della sindaca Virginia Raggi sulla situazione politico-istituzionale del Campidoglio dopo l’arresto per corruzione di Marcello De Vito.