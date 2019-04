Pelonzi: Raggi intervenga per impedire fuga Wind verso Milano

Roma – “La sindaca Raggi intervenga per scongiurare l’ennesima fuga da Roma di una grande azienda. Dopo i grandi gruppi finanziari e della comunicazione, ora e’ la volta di Wind che intende trasferire parte del proprio asset a Milano. Il Campidoglio non sia ancora una volta spettatore passivo e svolga il proprio ruolo per scongiurare lo spostamento nel capoluogo lombardo del settore Finance di Wind. Il trasloco dell’azienda, se attuato, comporterebbe di fatto la perdita del lavoro soprattutto per le dipendenti donne che sono la componente fortemente maggioritaria di questo settore aziendale”.

Cosi’ in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi. “La proposta di trasferimento da Roma a Milano, infatti rischia di essere un licenziamento mascherato per risolvere quasi tutti i contratti femminili- ha aggiunto Pelozni- Un nuovo colpo all’economia e all’occupazione cittadina si profila all’orizzonte. Sulla vicenda ho predisposto una specifica mozione per impegnare la sindaca Raggi per intervenire con urgenza e scongiurare l’ennesimo colpo all’occupazione romana”.