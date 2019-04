Pelonzi: Raggi risponda a grido dolore imprese o si dimetta

Roma – “Dalle associazioni di categoria ennesimo grido di dolore per l’economia romana. Unindustria, Acer, Confcommercio, Federlazio, Confesercenti, Coldiretti e Cna tutte concordi sul degrado e lo stato agonizzante in cui è stata gettata la citta’. L’appello-manifesto #RinascimentoRoma, lanciato al Campidoglio dagli imprenditori per il rilancio della Capitale non ammette ulteriori perdite di tempo”.

“Servono fatti concreti ed atti specifici di cui in tre anni di governo M5S non vi e’ stata traccia. La sindaca Raggi risponda alle associazioni e ai cittadini romani, se e’ ancora in grado, altrimenti si faccia da parte. Il tempo che aveva a disposizione e’ ampiamente scaduto”. Cosi’ in una nota il capogruppo del Pd capitolino Antongiulio Pelonzi.