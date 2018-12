Pelonzi: Raggi soddisfatta per scelta esercito? prenda atto stanchezza Gatta

Roma – “L’assessora Gatta si dice ‘stanca di sentire accoppiare la citta’ di Roma con la parola buche che la situazione che si era venuta a creare con la neve nel febbraio scorso e’ stata affrontata in modo massiccio, abbiamo rimesso in sicurezza le strade. I romani evidentemente non la pensano cosi’, semplicemente perche’ non trovano alcun miglioramento nel manto stradale della Capitale dopo i vari piani straordinari e gli interventi effettuati. Anzi, le piogge autunnali hanno sensibilmente peggiorato il gia’ malandato asfalto cittadino”.

“Il ricorso all’Esercito per tappare le buche di Roma per far fronte all’ennesima emergenza, e’ la conferma di una politica fallimentare incapace di impegnare anche i pochi fondi stanziati per la manutenzione e la sicurezza stradale. La sindaca Raggi che si dice soddisfatta di fare ricorso all’Esercito, prenda atto della stanchezza dell’assessore Gatta, e assegni anche la delega a un generale del Genio militare”. Cosi’ in una nota il capogruppo del Pd capitolino, Antonio Pelonzi.