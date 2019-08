Pelonzi: Raggi suscita ilarità, è sindaca export

Roma – “Ora la colpa dell’emergenza rifiuti a Roma e’ dei ‘pendolari’. Se la situazione della Capitale non fosse cosi’ drammatica, l’ordinanza odierna della sindaca Virginia Raggi potrebbe suscitare molte ilarita’. Come da tre anni a questa parte la colpa e’ sempre di qualcun altro e mai dell’inadeguatezza di chi governa dal Campidoglio”. Cosi’ in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi. “Forse ci sara’ anche qualcuno che, venendo dalla provincia- prosegue- si dimentica un sacchetto in macchina e lo conferisce nei cassonetti di Roma, ma certamente il fenomeno non assume proporzioni tali da emettere un’ordinanza, cioe’ un provvedimento contingibile e urgente. E poi lo fa proprio lei, la sindaca Raggi, che sta inondando tutta Italia e l’Europa con i rifiuti di Roma, pagando peraltro fior di quattrini prelevati dalle tasche dei romani. Tutto questo perche’ ancora non e’ riuscita a capire cosa deve fare per risolvere, non l’emergenza che c’e’ tutti i giorni da quando lei e’ sindaco, ma il mero quotidiano”. Conclude Pelonzi: “Invece di perdere tempo a fare ordinanze contro qualche ‘zozzone’, come legittimamente li chiama lei, utilizzasse proficuamente il suo tempo per studiare un modo per far uscire la citta’ da una emergenza che dura da tre anni e che e’ frutto dell’incapacita’ della sua amministrazione”.