Pelonzi: rischio ‘legionella’ nella Capitale, 5S ha abbandonato parco in piazza Loriedo

Roma – “Ho predisposto una interrogazione urgente alla giunta contro il rischio ‘legionella’ nella Capitale. A piazza Camillo Loriedo in Municipio IV c’e’ un parco chiuso dal 2017, il punto di ristoro al suo interno non era a norma. Da qui la chiusura dell’attivita’ commerciale e di tutta l’area verde che la conteneva. Una decisione poco oculata dall’amministrazione 5 stelle municipale che ha abbondonato a se’ stessa tutta la zona verde compresa una grande fontana piena di acqua stagnante”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi.

“Il servizio di igiene pubblica ha diffidato il Campidoglio ad intervenire con urgenza, sottolineando la necessita’ di un intervento di bonifica immediato di tutta l’area dove il rischio di infezioni diventa sempre piu’ alto. I residenti, insieme al Comitato di Quariere Colli Aniene e all’associazione Aniene Bene Comune da due anni attendono che il parco torni ad essere fruibile e cessi l’emergenza ‘legionella’ a Roma. La giunta dica quando e come intende intervenire”.