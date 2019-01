Pelonzi: scelta monetine una figuraccia di proporzioni mondiali

Roma – “Il Daily Telegraph, il Times e il Süddeutsche Zeitung sono solo alcuni dei giornali esteri che oggi riportano la notizia sull’assurda decisione della sindaca Raggi di rivedere le procedure di affidamento per le monetine di Fontana di Trevi. Fondi utilizzati fin dal 2001 per progetti di solidarieta’ promossi dalla Caritas di Roma dal 31 marzo dovrebbero essere destinato ad altro”.

“Dopo l’ennesima figuraccia mondiale, in Campidoglio va in scena il ripensamento e la Raggi ritratta le sue decisioni. Per fortuna, meglio tardi che mai. Resta pero’ la macchia di un’amministrazione incapace di progettare futuro e modernizzazioni infrastrutturali ma solo di creare guasti laddove non se ne sente proprio il bisogno”. Cosi’ in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi.