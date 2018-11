Pelonzi-Tempesta: soddisfatti per spegnimento antenna vicino scuola

Roma – “Apprendiamo con grande soddisfazione la decisione di Vodafone di spegnere l’antenna di telefonia collocata a via Andrea Doria accanto alla scuola elementare e dell’infanzia Cairoli”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo del Pd Giulio Pelonzi e la consigliera Giulia Tempesta.

“Finalmente si vede la fine in una situazione che oramai si trascinava da lungo tempo e che ha visto il Pau totalmente assente fino alla determina di spegnimento del ripetitore emanata solo a seguito della mozione approvata a ottobre dall’Aula Giulio Cesare su proposta del Pd- dichiara Jacopo Scata’, consigliere del I Municipio- da sempre in prima linea con i comitati dei genitori per lo spegnimento del ripetitore”.

“Speriamo, ma ne siamo convinti, che nelle prossime ore anche Telecom e Wind seguiranno la decisione di Vodafone”.