Pelonzi: unico gesto d’amore Raggi sono sue dimissioni, nostra è sfida forte a 5S

Roma – “Non vorremmo che per becera speculazione politica, qualcuno si e’ preso la briga di forzare interpretazioni del tutto surreali. Ribadiamo ancora una volta che la giunta Raggi e’ giunta al capolinea l’unico gesto d’amore della sindaca alla citta’ potrebbero essere le sue dimissioni. Quindi nessuna stampella ma una sfida forte al M5S e alle destre sui programmi e sul futuro di Roma”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi.

“Le opere infrastrutturali strategiche, il futuro delle aziende capitoline, l’urbanistica e il recupero degli immobili, il rilancio delle politiche sociali e d’inclusione le periferie e un piano organico di chiusura del ciclo dei rifiuti sono solo alcuni degli argomenti che porteremo in discussione in Assemblea capitolina -prosegue Pelonzi-. Una sfida programmatica, soprattutto rivolta agli elettori delusi del M5S e a quei cittadini che si sono ritirati nell’astensione e che hanno creduto in una citta’ migliore ed oggi vedono una citta’ in agonia. L’alternativa alla giunta Raggi e alle destre su una base programmatica forte, puo’ essere costruita da subito e su questo la sfida e’ aperta”.

“Una coalizione ampia capace di dialogare con la citta’ e soprattutto con quella parte dei cittadini piu’ in difficolta’ deve prendere corpo il prima possibile partendo proprio dai risultati delle recenti consultazioni europee. Invertire il declino della capitale e il malgoverno che l’ha caratterizzata in questi tre anni, e arginare le destre e’ il patto sulle cose da fare che il Pd e il gruppo capitolino dovranno prendere con i cittadini romani” -ha concluso il capogruppo del Pd capitolino-.