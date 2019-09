Pelonzi-Zannola-Battaglia: Raggi deve aprire tavolo

Roma – “Non si puo’ pensare di difendere e prendere in carico donne vittime di violenza e poi non agire di conseguenza con atti amministrativi e scelte politiche per evitare che l’ennesimo servizio sociale venga chiuso. Sulla questione del centro che accoglie le donne con minori di ‘Lucha y Siesta’ in municipio VII, dove da anni e’ peraltro attiva la collaborazione con il servizio sociale istituzionale, ci chiediamo se non sia troppo chiedere alla sindaca di scomodarsi per convocare un tavolo che chiarisca il destino di una struttura ormai parte del patrimonio sociale della citta’. Non c’e’ chiarezza, se non nella comunicazione dello sgombero immediato. Inaccettabile. La sindaca accolga l’aiuto dell’opposizione democratica e comprenda la complessita’ della sua e nostra citta’. Roma non si amministra dal Campidoglio”. Cosi’ in una nota il capogruppo Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi, il consigliere Giovanni Zannola ed Erica Battaglia della Direzione regionale del Lazio del Pd.