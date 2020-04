Pelonzi-Zannola: personale servizi sociali allo stremo

Roma – “Nel corso della commissione politiche sociali del 7 aprile scorso il direttore del dipartimento Serra, con senso di responsabilita’, ha evidenziato e messo a nudo le difficolta’ del comune nell’accogliere tutte le istanze di aiuto che provengono da cittadini e famiglie che nella nosta citta’ stanno facendo i conti con una crisi complicatissima. Consideriamo eroico, e per questo li ringraziamo, il lavoro di tanti dipendenti, assistenti sociali, ma non solo, che in questo mese e da quando sono state attivate le procedure per l’assegnazione del contributo economico (buono spesa) si stanno prodigando per prendersi cura delle molte persone fragili della capitale”. Cosi’ in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e il consigliere dem Giovanno Zannola.

“I municipi, veri e propri front-office di frontiera, stanno svolgendo un grande lavoro per gestire l’enorme mole di richieste pervenute. Questi dipendenti sono allo stremo delle forze. La distribuzione dei buoni spesa per offrire aiuti alle persone piu’ fragili della citta’ e dare loro la possibilita’ di resistere alle numerose difficolta’ economiche sorte a causa della pandemia, non puo’ non avvenire che in tempi brevissimi. Raggiungere questi nuclei prima possibile- spiegano- e’ essenziale non solo per la garanzia del soddisfacimento di bisogni primari ma per la tenuta psicofisica di interi nuclei familiari, direttamente connessa alla tenuta della coesione sociale dell’intera citta’”.

Per questo, continuano Pelonzi e Zannola- abbiamo scritto alla Sindaca e agli assessori competenti, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente e nel rispetto delle attuali misure governative volte al riconoscimento del lavoro agile ai dipendenti: di prendere in considerazione la possibilita’ del ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, su base volontaria, al fine di supportare e rafforzare in questo momento di emergenza, il personale attualmente impiegato nei servizi preposti al rilascio del buono spesa al fine di poter piu’ agevolmente completare la fase istruttoria e quindi giungere in minor tempo a evadere le richieste pervenute; a valutare, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, la possibilita’ di rivolgere l’invito a al personale in forza ad altri Dipartimenti ad essere temporaneamente impiegato in tale servizio, naturalmente salvaguardando le modalita’ di lavoro agile; di immettere in organico, nel piu’ breve tempo possibile, i 117 nuovi assistenti sociali che hanno superato la procedura selettiva”.